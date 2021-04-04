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Напряжение на Украине: в какую пропасть Запад толкает Зеленского и чем может для него обернуться повторение ошибки Саакашвили

Юлия Шатилова
18:17 04.04.2021
События минувшей недели на Украине не оставили шансов западным странам: бомбардировки в ДНР осудили Германия и Франция.
Напряжение на Украине: в какую пропасть Запад толкает Зеленского и чем может для него обернуться повторение ошибки Саакашвили
© Фото: ТРК "Звезда"
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Новостей из Украины на прошедшей неделе было много, однако звучали они - все тревожнее, поскольку военное напряжение в Донбассе только нарастает. Президент страны Владимир Зеленский утвердил новую стратегию военной безопасности Украины, в которой Россия опять названа - «военным противником Киева». А Верховная Рада приняла заявление, о том, что война в Донбассе - это Российско-украинский вооруженный конфликт. Хотя раньше в Раде ограничивались лишь формулировкой - «агрессия России».

По сути это заявление полностью освобождает Киев от выполнения Минских соглашений, так как стороны конфликта в них четко определены: с одной стороны - это Киев, а с другой - ЛНР и ДНР. Однако теперь получается, что речь идет о международном военном конфликте, а Киев, очевидно, считает, что у него - «развязаны руки».

Командующий ВСУ Руслан Хомчак заявил о полной готовности украинской армии «идти в наступление», для этого мол, нужен только приказ Зеленского. Проявив, таким образом, немыслимый цинизм после уже второго за последние полтора месяца разговора министров обороны Украины и США относительно касающийся ситуации в Донбассе. В нем, якобы, было открыто заявлено, что американцы пообещали поддержать Киев в случае нового военного конфликта.

На этом информационном фоне на минувшей неделе также впервые за много месяцев прошли телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина с генеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говорили, в том числе, и про Украину. Как выяснилось, Европе все происходящее там - давно надоело, а бессмысленность работы с режимом Зеленского становится с каждым днем все яснее. Потому как представителей Киева, так и самого Зеленского, на эту он-лайн встречу не позвали.

В какую пропасть Запад толкает Зеленского и чем грозит президенту Украины повторение ошибки Саакашвили 2008 года - смотрите в репортаже Юлии Шатиловой из Украины в программе «Главное с Ольгой Беловой».

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