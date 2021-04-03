В Донбассе после резкого обострения ситуации ВСУ начали подводить бронетехнику к границам ДНР

ВСУ начали усиливать обстрелы после вчерашнего заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что США якобы пообещали свою моральную поддержку украинским военным. Артиллерия и личный состав ВСУ начали движение из Мариуполя в сторону Донецка и Новоазовска. А разведданные от оперштаба ДНР подтверждают и переброску топливозаправщиков - их запас ВСУ начали создавать на полевых складах.

Накануне минометные расчеты войск Украины, не имея четких указаний, нанесли удары прямо по жилым домам. Это привело к первым за последнее время потерям среди мирного населения.

«Убили ребенка пятилетнего, с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Также пострадала женщина. Это очередное военное преступление украинских властей против жителей Донбасса», - заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Линия фронта за одни сутки вытянулась на десятки километров: под обстрелами - несколько населенных пунктов. С 8 часов утра в прифронтовом поселке Новотошковское прогремело сразу 15 гранатометных залпов. В бою погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР. Через два часа было выпущено еще 25 мин по населенному пункту Пески. Одна из них разрушила крышу на веранде дома жителя села Александровка.

Киев грубо нарушил сразу несколько пунктов минского соглашения после первого разговора президента Владимира Зеленского с новым главою США - Джо Байденом.

«Мы подробно обсудили ситуацию на Донбассе. Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России», - заявил Зеленский 2 апреля в видеообращении к нации.

Депутаты Верховной рады на днях единогласно приняли новый и довольно интересный закон, допускающий призыв военнообязанных без объявления мобилизации. Как указано в документе, проект закона был разработан «в особый период для приведения системы воинского учета и деятельности местных органов военного управления в соответствие со стандартами НАТО».

После этого, очевидно, для того, чтобы подтвердить, что Североатлантический альянс на Украине присутствует не только на бумаге, в Киев прибыл военно-транспортный борт С-130 с немецкой авиабазы Рамштайн - опорный пункт ВВС США на территории Германии. Именно там расположен штаб НАТО и командование американских ВВС в Европе.

Однако не все на Украине поддерживают планы власти по силовому решению конфликта в Донбассе. Как заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, позиция украинской власти, занимаемая ею на сегодняшний день - «чистой воды самоубийство», которое приведет к человеческим жертвам, разрушению инфраструктуры, и - главное, может повлечь за собою потерю Донбасса для Украины. Поэтому единственным путем разрешения ситуации по-прежнему является выполнение минских соглашений.

Впрочем, на здравомыслящее замечание Виктора Медведчука Государственное Бюро Украины лишь открыло уголовное дело по статье «Госизмена». А к границам Луганской народной республики стягивается все новая тяжелая техника под украинским флагом.