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В Германии и Франции обеспокоены нарушениями перемирия в Донбассе

Анна Берестовая
01:49 04.04.2021
Страны обратились к сторонам конфликта с призывом остановить агрессивные действия.
В Германии и Франции обеспокоены нарушениями перемирия в Донбассе
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости
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В ФРГ и Франции выразили обеспокоенность увеличением количества нарушений перемирия на территории Донбасса после улучшения ситуации с июля прошлого года. Страны обратились к сторонам конфликта с призывом остановить агрессивные действия.

Такое заявление сделали министерства иностранных дел обоих государств.

«Мы внимательно следим за ситуацией... В качестве посредников в нормандском формате Германия и Франция стремятся к реализации Минских договоренностей в полном объеме», - цитирует текст документа РИА Новости.

В контексте произошедшего МИД стран указали, что считают необходимым снятие ограничений на свободное передвижение членов Специальной миссии наблюдателей ОБСЕ на Украине. Также Германия с Францией назвали желательным продление мандата миссии.

Ранее сообщалось, что украинские силовики впервые с введения дополнительных мер в рамках перемирия в Донбассе в июле 2020 года применили запрещенное оружие в нападении на ЛНР. Военные использовали артиллерию калибра 122 миллиметра.

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