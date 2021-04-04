Огненное марево: кадры работ по тушению горящих ангаров в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде активно идет работа по тушению пожара, произошедшего на территории Автозаводского района. «Звезда» публикует кадры, на которых видно, как сотрудники экстренных служб борются с пламенем, охватившим ангары с макулатурой.

К настоящему моменту возгорание локализовали на площади 4 тысячи квадратных метров. Благодаря тому, что пожарным успешно удалось сдержать распространение огня, сейчас на месте происшествия видно не так много участков открытого горения.