В стране и мире Ангары с макулатурой горят на площади 3,5 тысячи «квадратов» в Нижнем Новгороде Анна Берестовая По имеющейся информации, при возгорании никто не пострадал. © Фото: 52.mchs.gov.ru Читайте нас на: В Нижнем Новгороде на территории Автозаводского района вспыхнули ангары с находящейся внутри макулатурой. По предварительным данным, пламя распространилось на 3,5 тысячи квадратных метров площади. Инцидент произошел по адресу улица Монастырка, дом 20. О погибших или пострадавших в пожаре к настоящему времени, согласно информации МЧС РФ, не сообщалось. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика