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Ангары с макулатурой горят на площади 3,5 тысячи «квадратов» в Нижнем Новгороде

Анна Берестовая
23:38 03.04.2021
По имеющейся информации, при возгорании никто не пострадал.
Ангары с макулатурой горят на площади 3,5 тысячи «квадратов» в Нижнем Новгороде
© Фото: 52.mchs.gov.ru
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В Нижнем Новгороде на территории Автозаводского района вспыхнули ангары с находящейся внутри макулатурой. По предварительным данным, пламя распространилось на 3,5 тысячи квадратных метров площади.

Инцидент произошел по адресу улица Монастырка, дом 20. О погибших или пострадавших в пожаре к настоящему времени, согласно информации МЧС РФ, не сообщалось.

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