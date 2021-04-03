Ангары с макулатурой горят на площади 3,5 тысячи «квадратов» в Нижнем Новгороде
По имеющейся информации, при возгорании никто не пострадал.
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В Нижнем Новгороде на территории Автозаводского района вспыхнули ангары с находящейся внутри макулатурой. По предварительным данным, пламя распространилось на 3,5 тысячи квадратных метров площади.
Инцидент произошел по адресу улица Монастырка, дом 20. О погибших или пострадавших в пожаре к настоящему времени, согласно информации МЧС РФ, не сообщалось.