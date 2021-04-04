В стране и мире В Нижнем Новгороде локализован пожар в ангарах с макулатурой на площади 4 тысячи «квадратов» Алексей Курильченко На месте возгорания работают 65 человек и 21 единица техники © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области Читайте нас на: Сотрудники МЧС Нижнего Новгорода локализовали пожар в ангарах с макулатурой. Площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров. «В 23.57 (мск) пожар локализован на площади 4 000 кв.м. К тушению пожара привлекается 65 человек и 21 ед. техники», - сообщает МЧС в своем Telegram-канале. Инцидент произошел по адресу улица Монастырка, дом 20. О погибших или пострадавших в пожаре к настоящему времени, согласно информации МЧС РФ, не сообщалось. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика