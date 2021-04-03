В стране и мире Конфликт в Донбассе В Донбассе сообщили о гибели пятилетнего ребенка Егор Левин Также пострадала женщина средних лет - сейчас она находится в лечебном учреждении. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости Читайте нас на: Представитель командования Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил о смертельном исходе очередной бомбежки территории Донбасса со стороны ВСУ. Трагедия произошла в населенном пункте Александровское. «Сегодня произошло очередное убийство - убили пятилетнего ребенка. Было сброшено с беспилотника взрывное устройство. Также пострадала женщина, она сейчас находится в больнице», - сообщил Басурин. Произошедшее он назвал «очередным военным преступлением украинских властей против жителей Донбасса». Ранее в ДНР сообщили об обострении ситуации на линии соприкосновения. В частности, по данным Басурина, вооружения, которые должны были быть отведены, остаются на своих местах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика