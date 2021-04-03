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В Донбассе сообщили о гибели пятилетнего ребенка

Егор Левин
17:58 03.04.2021
Также пострадала женщина средних лет - сейчас она находится в лечебном учреждении.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Представитель командования Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил о смертельном исходе очередной бомбежки территории Донбасса со стороны ВСУ. Трагедия произошла в населенном пункте Александровское.

«Сегодня произошло очередное убийство - убили пятилетнего ребенка. Было сброшено с беспилотника взрывное устройство. Также пострадала женщина, она сейчас находится в больнице», - сообщил Басурин.

Произошедшее он назвал «очередным военным преступлением украинских властей против жителей Донбасса».

Ранее в ДНР сообщили об обострении ситуации на линии соприкосновения. В частности, по данным Басурина, вооружения, которые должны были быть отведены, остаются на своих местах.

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