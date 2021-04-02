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Зеленский заявил, что украинская армия даст отпор кому угодно

Валентина Пескова
21:33 02.04.2021
Президент Украины рассказал о  телефонном разговоре, который он провел сегодня с главою США Джо Байденом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Volodymyr Zelensky via Globallookpress.com
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Президент Украины Владимир Зеленский с гордостью сообщил, что армия Украины способна дать отпор любому противнику, однако Киев все же ориентирован на урегулирование ситуации в Донбассе путем дипломатии. Лидер страны выступил с обращением к нации, сообщив об итогах своего телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

«Сохранение режима прекращения огня является залогом тяжелых, но очень необходимых переговоров в минском и нормандском форматах. Однако Украина выбрала именно дипломатический путь для реинтеграции временно оккупированных территорий и возвращения наших людей», - сообщил Зеленский в видеообращении.

По его словам, в этом вопросе Киев поддерживают международные партнеры и, в частности, - США.

«Президент Байден заверил меня, что Украина никогда не останется наедине против агрессии России», - добавил Зеленский.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил сегодня, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва уже не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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