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Пострадавшая в ДТП с блогером Билом находится в коме

Светлана Головина
14:40 03.04.2021
По словам адвоката, врачи делают все возможное для стабилизации ее состояния.
Пострадавшая в ДТП с блогером Билом находится в коме
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Состояние пострадавшей в аварии на Садовом кольце в Москве с участием блогера Эдварда Била оценивается как тяжелое. Об этом сообщил адвокат Андрей Князев.

«Находится в крайне тяжелом состоянии, в коме», - сказал правозащитник.

По его словам врачи делают все возможное для стабилизации состояния пострадавшей.

В ходе судебного заседания сторона обвинения не стала ходатайствовать об аресте Эдварда Била и запросила избрать для него меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий.

Крупное ДТП с участием нескольких автомобилей произошло 1 апреля. Через несколько часов после трагедии Эдвард Бил признался, что был за рулем автомобиля в момент столкновения.

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