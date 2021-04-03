Пострадавшая в ДТП с блогером Билом находится в коме

Состояние пострадавшей в аварии на Садовом кольце в Москве с участием блогера Эдварда Била оценивается как тяжелое. Об этом сообщил адвокат Андрей Князев.

«Находится в крайне тяжелом состоянии, в коме», - сказал правозащитник.

По его словам врачи делают все возможное для стабилизации состояния пострадавшей.

В ходе судебного заседания сторона обвинения не стала ходатайствовать об аресте Эдварда Била и запросила избрать для него меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий.



Крупное ДТП с участием нескольких автомобилей произошло 1 апреля. Через несколько часов после трагедии Эдвард Бил признался, что был за рулем автомобиля в момент столкновения.