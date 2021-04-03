Обвинение просит запретить Эдварду Билу покидать дом и использовать Интернет

Сторона обвинения запросила избрать для блогера Эдварда Била меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий. В список попали запрет на оставление места жительства и использование Интернета и средств связи, кроме случаев медицинской необходимости, полиции и спасателей, без разрешения следователя.

В частности, в ограничения, запрошенные прокурором, также вошли общение с участниками судопроизводства без письменного разрешения следователя, отправка и получение корреспонденции и отправлений, нахождение в местах массовых мероприятий и участие в них. Главным в контексте рассмотрения дела ограничением выступает запрет на управление автомобилем и иным транспортом.

Ранее в Москве произошло крупное ДТП с участием нескольких автомобилей, в котором серьезно пострадала женщина. Одним из фигурантов, по предварительной версии спровоцировавшим столкновение, оказался блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль).