Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эдвард Бил признался, что был за рулем во время ДТП на Садовом кольце

Алексей Курильченко
23:47 01.04.2021
Блогер задержан на двое суток, дело будет рассматриваться в Тверском суде.
Эдвард Бил признался, что был за рулем во время ДТП на Садовом кольце
© Фото: МВД РФ
Читайте нас на:

Блогер Эдвард Бил признался, что именно он находился за рулем автомобиля Audi во время массового ДТП на Садовом кольце. Об этом сообщил его адвокат Сергей Жорин. По словам юриста, аварию спровоцировала другая машина.

«Он сотрудничает со следствием, дает показания. Отобраны образцы для проведения экспертиз. Все следственные действия с ним проведены. Он был за рулем, он рассказывает все обстоятельства. Он говорит, что его подрезала машина Mitsubishi», - заявил Жорин.

Он отметил, что у блогера травмирована спина после ДТП, он плохо себя чувствует. Дело будут рассматривать в Тверском суде. На данный момент Эдвард Бил находится в статусе подозреваемого, он задержан на двое суток.

Ранее адвокат Александр Добровинский прокомментировал состояние женщины, пострадавшей в массовом ДТП. Юрист отметил, что Мария получила опасное сочетание травм.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.