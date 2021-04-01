Эдвард Бил признался, что был за рулем во время ДТП на Садовом кольце

Блогер Эдвард Бил признался, что именно он находился за рулем автомобиля Audi во время массового ДТП на Садовом кольце. Об этом сообщил его адвокат Сергей Жорин. По словам юриста, аварию спровоцировала другая машина.

«Он сотрудничает со следствием, дает показания. Отобраны образцы для проведения экспертиз. Все следственные действия с ним проведены. Он был за рулем, он рассказывает все обстоятельства. Он говорит, что его подрезала машина Mitsubishi», - заявил Жорин.

Он отметил, что у блогера травмирована спина после ДТП, он плохо себя чувствует. Дело будут рассматривать в Тверском суде. На данный момент Эдвард Бил находится в статусе подозреваемого, он задержан на двое суток.

Ранее адвокат Александр Добровинский прокомментировал состояние женщины, пострадавшей в массовом ДТП. Юрист отметил, что Мария получила опасное сочетание травм.