Ночная тренировка: первая полная репетиция парада Победы прошла в Москве

В Москве прошла первая масштабная ночная репетиция Парады Победы. Торжественным маршем по Красной площади прошли представители всех видов и родов войск, кадеты, суворовцы и нахимовцы, а также юнармейцы и сотрудники силовых ведомств - всего 37 парадных расчетов.

Военный парад на Красной площади это 700 метров со скоростью 120 шагов в минуту. Причем сам марш вдоль трибун занимает всего полторы минуты, но чтобы сделать это безупречно необходимо было тренироваться три раза в неделю. Для зрителей парад длится час, а для его участников - это долгие месяцы упорных тренировок.

Ранее в столице уже репетировали парадный строй пешие расчеты и механизированные колонны. Перед участием в тренировке военнослужащие провели 11 совместных тренировок на территории полигона Алабино в Московской области.