В Москве на Красной площади состоялась первая ночная тренировка к Параду Победы

Сегодня на Красной площади состоялась первая ночная репетиция пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной Войне.

В составе пешей парадной колонны более 12 тысяч военнослужащих, разделенных на 37 парадных расчетов. Отмечается, что парадный расчет военнослужащих женского пола представят представительницы пяти военных академий. В состав механизированной колонны включено более 190 образцов военной техники.

Перед ночной тренировкой пешие парадные расчеты и расчеты механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке, представляющей собой макет главной площади страны.

Вторая ночная тренировка на Красной площади состоится 4 мая, генеральная репетиция 7 мая.