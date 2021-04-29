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В Минобороны рассказали, кто пройдет по Красной площади в День Победы

Алексей Курильченко
22:00 29.04.2021
В подмосковном Алабино начались первые учения в преддверии парада 9 мая.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
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В ходе подготовки к военному параду на Красной площади военнослужащие пеших парадных расчетов и расчетов механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке, представляющей собой макет главной площади страны.

29 апреля состоится первая ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны военной техники. Вторая ночная тренировка на Красной площади состоится 4 мая, а генеральная репетиция 7 мая.

© Минобороны РФ

В этом году пешая колонна сформирована из 37 парадных расчетов общей численностью более 12 тысяч военнослужащих. Среди них военнослужащие соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения «Юнармия», представители других силовых ведомств и казачьего войска. Впервые по Красной площади пройдет парадный расчет военной полиции из Центрального военного округа.

В состав механизированной колонны включено более 190 образцов военной техники, включая различные типы российских танков, пять типов бронеавтомобилей семейства «Тайфун», боевые машины пехоты оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», самоходная гаубица МСТА-С, межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» и многие другие.

© Минобороны РФ

В авиационной части военного парада будут задействованы пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» на самолетах Су-30СМ и МиГ-29, «Беркуты» на вертолетах Ми-28Н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, самолетов военно-транспортной авиации Ил-76, истребителей Су-35С, бомбардировщиков Су-34, Су-24М, вертолетов Ми-26, Ми-8, Ка-52, экипажи самолетов МиГ-31К и Су-57 и штурмовиков Су-25.

Весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечению военного парада прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

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