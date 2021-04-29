В Минобороны рассказали, кто пройдет по Красной площади в День Победы
В подмосковном Алабино начались первые учения в преддверии парада 9 мая.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
В ходе подготовки к военному параду на Красной площади военнослужащие пеших парадных расчетов и расчетов механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке, представляющей собой макет главной площади страны.
29 апреля состоится первая ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны военной техники. Вторая ночная тренировка на Красной площади состоится 4 мая, а генеральная репетиция 7 мая.
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