Из кабины «Терминатора»: кадры репетиции парадного пролета в Ростове-на-Дону

Масштабная комплексная тренировка авиации, парадных расчетов и салютного дивизиона прошла в Ростове-на-Дону. Мероприятие было реализовано в рамках подготовки к параду Победы, который пройдет в городе 9 мая.

Ранее первая совместная репетиция летчиков ЦВО завершилась в Свердловской области. В ней поучаствовали 14 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации. Помимо этого, в Екатеринбурге была реализована ночная тренировка пеших парадных расчетов.

Также наиболее зрелищную часть будущего парада Победы отрепетировали в Хабаровске. Для отработки слаженных и синхронных действий экипажи тренировали парадный пролет на высотах от 200 до 400 метров.