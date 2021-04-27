Воздушная тренировка: самую зрелищную часть Парада Победы отрепетировали в Хабаровске

Тренировка авиационной части Парада Победы состоялась в Хабаровске. Экипажи поднялись на высоту от 200 до 400 метров, чтобы отработать синхронность и слаженность действий. Самое сложное - держать дистанцию между абсолютно разными самолетами.

В этом году в авиационной части военного парада примут участие 30 единиц воздушных судов Восточного военного округа. Будут задействованы истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34 и разведывательно-ударные вертолеты Ка-52.

Первая тренировка воздушной части Парада Победы прошла в Хабаровске в конце марта. Полеты проводились с аэродрома Хабаровск-Центральный.