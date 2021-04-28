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На земле и в воздухе: под Екатеринбургом прошла совместная тренировка перед Парадом Победы

Алексей Курильченко
21:39 28.04.2021
В Свердловской области завершилась первая совместная тренировка демонстрационного пролета авиации и пешие учения ЦВО.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В рамках подготовки к проведению Парада Победы летчики Центрального военного округа завершили первую совместную тренировку демонстрационного пролета авиации над аэродромом в Свердловской области.

В ходе учений пролетело 14 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации ЦВО: высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолёт Ми-26, а также самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134.

Экипаж отработали совместные действия различных видов воздушной техники, строгое соблюдение дистанций и скоростного режима, для своевременного, с точностью до секунды, пролета над главной площадью уральской столицы в День Победы.

Также в рамках подготовки к Параду в Екатеринбурге прошла ночная тренировка пеших парадных расчетов ЦВО. В ней приняли участие около 20 парадных подразделений, в том числе расчеты управления штаба и авиационного объединения Центрального военного округа, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений и единственный парадный расчет военной полиции за Уралом. Также строевым шагом прошли сотрудники Федеральной службы исполнения и наказания и курсанты Уральского института государственной противопожарной службы.

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