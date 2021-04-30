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«Ей деваться было некуда»: соседка убитой ростовчанки рассказала о постоянной жестокости в семье

Анна Берестовая
01:13 30.04.2021
Соседка жестоко убитой супругом жительницы ростовской области рассказала, как жила семья до трагедии.
«Ей деваться было некуда»: соседка убитой ростовчанки рассказала о постоянной жестокости в семье
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
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Соседка жительницы Ростовской области, убитой собственным мужем на глазах у детей, рассказала, какие отношения были между супругами. По ее словам, мужчина постоянно совершал насилие в отношении своей жены и плохо обращался с детьми, о чем знали все знакомые семьи.

«Ей помощь нужна была. Ну а помощи, как видите, вот, не было. Она же сама заявит, и сама потом заявление забирает», - отметила она.

По словам Людмилы Владимировны, все 12 лет, что муж с женой проживали в своем последнем доме, продолжались постоянные издевательства со стороны мужчины, который, ко всему прочему, сильно пил. Убитая также периодически выпивала вместе с супругом, однако обеспечивала семью и заботилась о детях.

«Она работала, молодец. Хоть и был за ней грешок, но она детей не бросала, ухаживала как могла. И государство очень хорошо помогало... а он все пропивал», - рассказала соседка.

Людмила Владимировна объяснила, что семья получала выплаты от государства. Однако средства шли, в основном, на алкоголь, так как ими полностью распоряжался муж, отбирая у своей супруги.

«Ей деваться даже некуда было. Соседи раньше принимали, потом перестали их прикрывать», - подметила местная жительница.

Соседка добавила, что полиция появлялась у дома семьи крайне часто. Вызовов сотрудникам правоохранительных органов поступало большое количество и от разных людей.

«Они по каждому звонку ездили... И она звонила, и дети звонили, и они сразу-сразу приезжали», - подчеркнула женщина.

Тем не менее, по словам Людмилы Владимировны, при приезде полицейских «битвы» в доме сразу же затихали. Мужчина закрывал дверь в жилище, отказывался пускать правоохранителей и пытался создать впечатление, что «все тихо-спокойно». В действительности же об агрессии супруга погибшей знали все соседи, жаловались на ситуацию, но боялись что-либо предпринять.

Ранее сообщалось, что в ростовской области 49-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения зарезал жену и спрятал ее тело, а протрезвев, покончил с собой. Предотвратить ужасающий финал пыталась десятилетняя дочь погибшей, позвонив в милицию. Однако из-за халатности участкового необходимых мер предпринято не было.

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