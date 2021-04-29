Сестра убитой ростовчанки рассказала о возможных причинах трагедии

Сестра, погибшей от рук мужа женщины из-за халатности участкового, рассказала «Звезде», что после звонка девочки сотрудники полиции прибыли на место спустя час, но не поднялись в квартиру.

«Девочка звонила в полицию, но никто не отреагировал на ее просьбы спасти маму. Затем они якобы подъехали через час, но не зашли к квартиру», - сказала Надежда.

Женщина добавила, что в день трагедии дети звонили ей и просили забрать, однако у нее не было возможности приехать. После того, как их отец уснул, они убежали к старшей сестре Надежды, но тот забрал их обманным путем домой, пообещав, что «мама ждет их у магазина сотовой связи, что хочет увидеть».

Также Надежде акцентировала, что случаи насилия в семье были уже не в первый раз - неоднократно убитая получала избиения от мужа, а в ноябре прошлого года под удар попали дети. По факту происходящего, несколько раз были написаны заявления в полицию.

В отношении участкового, проигнорировавшего звонок 10-летней девочки с заявлением о насилии над матерью, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Ему грозит лишение свободы до семи лет.

Девочка позвонила местному участковому из-за того, что отец избивал ее мать. Полицейский, услышав детский голос, не поверил ей и не принял вызов. В результате халатности сотрудника отец девочки зарезал жену и спрятал ее тело, а протрезвев покончил с собой.