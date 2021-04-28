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Умоляла спасти маму: в Ростовской области из-за отсутствия реакции полиции на звонок ребенка убита мать троих детей

Алексей Курильченко
20:05 28.04.2021
Житель Ростовской области жестоко убил свою жену - их дети пытались обратиться в полицию, но им никто не поверил.
Умоляла спасти маму: в Ростовской области из-за отсутствия реакции полиции на звонок ребенка убита мать троих детей
© Фото: Simon Katzer imageBROKER.com Globallookpress
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В Ростовской области участковый попал под следствие после обнаружения тела женщины, которую 49-летний мужчина жестоко убил в январе. По данным «Комсомольской правды», 10-летняя дочь позвонила в полицию с просьбой спасти маму, но майор полиции сказал, чтобы ребенок «не фантазировал».

«Полиция постояла и уехала. Оксана, наверное, уже была или мертва, или без сознания, иначе она кричала бы им. Видимо, потом он вынес ее тело, отвез на тачке к кладбищу и закопал», - рассказала сестра погибшей женщины Надежда.

Тело Оксаны нашли  волонтеры спустя 9 дней после убийства. После чего полиция выехала на задержание убийцы, но обнаружила его мертвым в своем доме. В результате трагедии сиротами остались трое детей.

«Участковый мне говорил на мои возмущения их работой: если вы ничего не знаете, то и не распускайте сплетни! Когда Оксана пропала, я полиции говорила, как же вы так работаете, три уголовных дела заведено, а вы его так и не посадили», - сказала Надежда.

В отношении участкового, проигнорировавшего просьбы девочки, было возбуждено дело по статье «Халатность», его временно отстранили от обязанностей. Ему грозит тюремное заключение до семи лет.

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