«Хорошо, что Фердинанда пока не мы убили»: Лавров с иронией оценил обвинения против РФ

В Болгарии заподозрили так называемый «русский след» в серии взрывов на оружейных заводах страны. Первый подобный инцидент произошел еще в 2011 году, последний - в прошлом году.

Никаких конкретных доказательств якобы имевшей место быть причастности РФ к случившемуся не приводится. Как посчитал глава российского МИД Сергей Лавров, София, видимо, решила «перещеголять чехов» в необоснованных подозрениях в адрес Москвы.

«Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили. Но судя по всему к этому идет... Евросоюз все-таки должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии. Ситуацией, которая связана с тем, что к торговле оружием, хранению оружия, боеприпасов имеют отношение какие-то частные предприниматели», - обозначил министр обороны России.

Ранее власти Чехии обвинили спецслужбы РФ в причастности ко взрывам на складе боеприпасов в одном из чешских городов в 2014 году. Также Прага объявила о высылке российских дипломатов. В Москве обвинения отвергли и приняли зеркальные меры.