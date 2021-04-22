Захарова раскрыла детали высылки чешских дипломатов

В МИД России заявили, что большую часть сотрудников посольства Чехии в РФ составляли российские граждане. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Первого канала».

Она также подчеркнули, что Прага получила в качестве ответа на свои действия то, «о чем не мечтала даже в страшном сне».

Ранее МИД Чехии распорядился о том, чтобы страну покинули 63 работника посольства Российской Федерации в Праге.

Напомним, что глава МИД республики Якуб Кулганек сообщил, что Чехия сокращает до числа чешских дипломатов в Москве количество российских в посольстве России в Праге. Чешская сторона произвела соответствующие подсчеты - на данный момент в посольстве РФ в Праге работают 7 дипломатов и 67 сотрудников технического персонала.