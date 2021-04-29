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«Новый виток застарелого конфликта»: почему на границе Таджикистана и Киргизии вновь слышны выстрелы

Алексей Курильченко
Константин Коковешников
18:40 29.04.2021
На границе Таджикистана и Киргизии возобновились конфликты, пострадали десятки человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Автоматные очереди все последние часы разрывают границу между Таджикистаном и Киргизией. Застарелый конфликт вспыхнул с новой силой накануне - из-за доступа к воде. Водораспределительный пункт «Головной» каждая из сторон считает своей территорией.

Вначале конфликт был на уровне местных жителей, которые якобы с таджикской стороны попытались установить камеры на линии электропередачи. Киргизы выступили против и стали спиливать столб. С обеих сторон полетели камни. А сегодня прозвучали первые выстрелы.

Известно уже о десятках пострадавших. Перестрелки не утихают. Помимо стрелкового оружия, применяют минометы. Появились фотографии горящей киргизской погранзаставы. В соцсетях появляются все новые видео с бронетехникой и авиацией на приграничной территории.  Президент Киргизии Садыр Жапаров призывает жителей сохранять спокойствие и «не поддаваться на провокации».

«Мы с таджикскими братьями всегда найдем общий язык и все вопросы решим только при соблюдении и с учетом добрососедских интересов и согласия на нашей древней земле. Сейчас опасны те лица, которые пытаются разжечь конфликт изнутри. Призываю все внутриполитические силы к сдержанности в такой непростой для страны момент», - написал Жапаров в Facebook.

В Таджикистане также сообщают о нескольких раненых. Инциденты на границе происходят  регулярно. Причина - десятки спорных участков. Приграничная территория между Таджикистаном и Киргизией - почти 1 000 километров, из которых обеими сторонами признано лишь две трети. Обострение ситуации только что прокомментировали в российском МИДе.

«Могу сказать, что мы сейчас изучаем эту ситуацию», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В 2010-м масштабные этнические столкновения прокатились в городе Ош - южной столице Киргизии. Тогда их жертвами по разным данным стали до двух тысяч человек.

По данным РИА Новости, власти Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня на границе. Создан оперативный штаб по отслеживанию ситуации.

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