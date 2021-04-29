В Сети опубликовали видео перестрелки на границе Таджикистана и Киргизии

Во время массовой перестрелки на границе Таджикистана и Киргизии пострадали как минимум 10 человек. Стрельба велась в том числе с применением пулеметов и минометов.

Инцидент произошел в районе водораспределительного пункта «Головной». Власти конфликтующих сторон обвиняют друг друга в разжигании военных действий.

На кадрах видео с места конфликта слышны непрекращающиеся автоматные и пулеметные очереди и взрывы, крики людей. Ролики опубликованы в YouТube.

По предварительной информации, перестрелка разгорелась из бытового конфликта на границе, начавшегося с бросков камнями и переросшего в полноценный вооруженный конфликт.