При перестрелке на границе с Таджикистаном погиб один гражданин Киргизии

В результате столкновений на границе Киргизии и Таджикистана погиб один человек, еще 16 ранены. Об этом сообщили в киргизском Минздраве.

В связи с обострением конфликта президент Киргизии Садыр Жапаров провел экстренное заседание Совета безопасности, а также обратился к населению и призвал соблюдать спокойствие.

Инцидент произошел в районе водораспределительного пункта «Головной». По предварительной информации, перестрелка разгорелась из бытового конфликта на границе, начавшегося с бросков камнями и переросшего в полноценный вооруженный конфликт. По данным РИА Новости, все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение.