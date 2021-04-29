При перестрелке на границе с Таджикистаном погиб один гражданин Киргизии
В ходе перестрелки в районе пункта «Головной» пострадали 16 человек, погиб гражданин Киргизии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В результате столкновений на границе Киргизии и Таджикистана погиб один человек, еще 16 ранены. Об этом сообщили в киргизском Минздраве.
В связи с обострением конфликта президент Киргизии Садыр Жапаров провел экстренное заседание Совета безопасности, а также обратился к населению и призвал соблюдать спокойствие.
Инцидент произошел в районе водораспределительного пункта «Головной». По предварительной информации, перестрелка разгорелась из бытового конфликта на границе, начавшегося с бросков камнями и переросшего в полноценный вооруженный конфликт. По данным РИА Новости, все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение.