Президент России Владимир Путин назвал недобросовестной конкуренцией спекуляции вокруг «Северного потока - 2». Об этом он заявил на видеовстрече с представителями деловых кругов Франции.

Глава государства отметил плодотворную реализацию совместных проектов, таких как «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2», и подчеркнул, что «Северный поток - 2» является сугубо экономическим проектом, не имеющим отношения к политике.

«Да, вокруг него много всяких разговоров, связанных, на мой взгляд, прежде всего с попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке. Ну используются, конечно, различные политические силы, которые считают, что электричество берется прямо вот из розетки электрической, а как оно туда попадает, никто не вдается в подробности», - заявил Путин.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак выразил уверенность, что «Северный поток - 2» будет достроен. По его словам, работа идет, планируется, что проект будет завершен в 2021 году.

«Северный поток - 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии. Его мощность - 55 миллиардов кубометров газа в год. Против строительства объекта выступают США, которые хотят поставлять в страны ЕС свой сжиженный природный газ, и Украина. По последним данным, газопровод построен на 95%.