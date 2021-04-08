В Кремле заверили, что партнеры «Северного потока-2» заинтересованы в завершении его строительства

Возводящийся газопровод не имеет никакого отношения к США и вообще расположен на другом континенте, напомнил Дмитрий Песков.

Страны – партнеры России по «Северному поток- 2» намерены завершить его строительство. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заверил, что участники проекта последовательны в своем решении.

«Страны, которые являются партнерами по этому проекту, достаточно последовательны в своем намерении финализировать этот проект и запустить», - подчеркнул Песков в ходе общения с журналистами.

Пресс-секретарь главы государства также прокомментировал планы США назначить спецпредставителя по «Северному потоку – 2». Песков обратил внимание, что возведение газопровода не имеет никакого отношения к Соединенным Штатам Америки, расположенным на другом континенте.

По мнению пресс-секретаря, эти действия являются красноречивым свидетельством вмешательства Вашингтона во внутренние дела и экономические интересы других стран.

Ранее издание Politico сообщило о том, что в США подготовили два пакета санкций против компании Nord Stream 2 AG, курирующей «Северный поток - 2», а также намерены назначить спецпосланника, который будет вести переговоры о прекращении строительства газопровода.