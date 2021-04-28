Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран

В ближайшее время правительство РФ обнародует список недружественных государств. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в настоящий момент критерии в рамках данной работы понятны и определены конкретные поручения.

«Так что, думаю, ждать осталось недолго», - заключил глава МИД.

Ранее Сергей Лавров отмечал, что американская сторона не может отказаться от взятого когда-то «ущербного курса» на глобальное доминирование. Он также отметил, что Запад оказывает беспрецедентное комплексное давление на страны, проводящие независимую политику для поддержания национальных интересов. В его рамках применяются такие инструменты, как санкции.

Ранее перечень санкций был предъявлен американской стороной и России. В ответ на него незамедлительно последовал список контрмер, затрагивающих различные области взаимоотношений двух стран.