В стране и мире Россия опубликовала ответные меры на санкции США Алексей Курильченко МИД РФ опубликовал перечень мер в ответ на введенные США санкции и последовавшие за ними действия стран НАТО. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Министерство иностранных дел РФ опубликовало список ответных мер на санкции США. В перечень контрмер вошли ответные высылки дипломатов, ограничения найма посольствами работников из России и многое другое. На сайте МИД сообщается: «В ответ на антироссийские санкции в ближайшее время будут введены следующие контрмеры.

- На основе взаимности последует высылка сотрудников дипломатических миссий США в количестве, соразмерном с осуществленной американскими властями акцией против российских дипломатов.



- К слову, обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели Администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов.



- Ограничивается практика задействования Посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Выдача им соответствующих виз будет сведена к минимуму: до 10 чел. в год на основе взаимности.



- В строгом соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических сношениях и российским законодательством, включая Трудовой кодекс, будут приняты меры по полному прекращению практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан Российской Федерации и третьих стран.



- В связи с систематическими нарушениями сотрудниками диппредставительств США правил осуществления поездок по территории Российской Федерации, прекращается действие двустороннего Меморандума 1992 г. "О понимании в отношении "открытой суши".



- Имеется в виду прекратить деятельность в Российской Федерации американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам. Эта работа, которая ведется давно и планомерно, будет доведена до конца, особенно на фоне того, что США не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на разветвленную законодательную базу.



- Очевидно, что из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что последнее слово об ответе на санкции США остается за Путиным. Он подчеркнул, что принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, он является основополагающим. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика