Лавров высказался об «ущербном курсе» США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Тегеран не приемлют американскую политику комплексного давления на страны, проводящие независимую внешнюю и внутреннюю политику.

Министр отметил, что в Вашингтоне «никак не могут отказаться от ущербного курса» на поддержание своего глобального доминирования, который был взят в начале 1990-х годов после распада Советского Союза.

Также Лавров отметил, что применяется феномен беспрецедентного комплексного давления, оказываемого Западом на государства, которые проводят независимую национально-ориентированную внешнюю и внутреннюю политику. Это касается применения финансовых санкций и визовых ограничений, а также дезинформационных кампаний и прямого силового вмешательства.

«По сути, мы имеем дело с рецидивами неоколониального внешнеполитического мышления. Для него, в частности, характерно деление мира на избранных и остальные страны. Если первые априори обладают индульгенцией на любые действия, то вторые якобы обязаны следовать в русле установок, спускаемых из Вашингтона», - сказал Лавров в интервью агентству ИРНА.

Он также подчеркнул, что «ни для России, ни для Ирана, ни для большинства стран мира все это, разумеется, неприемлемо».

Также министр добавил, что сейчас важно укрепить внешнеполитическое взаимодействие с Тегераном, в том числе в ООН и на других многосторонних площадках.

«Все они, как и мы, считают недопустимыми геополитические игры с нулевой суммой, санкции и шантаж и заинтересованы в последовательном оздоровлении ситуации в мире», - сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, сегодня всем очевидно, что политика Вашингтона на поддержание своего глобального доминирования является абсолютно контрпродуктивной.

«Тем более что на наших глазах набирает силу объективный процесс формирования более справедливого, демократичного и поэтому более устойчивого многополярного мироустройства», - добавил глава МИД РФ.

Американцы предпринимают агрессивные шаги, продолжил Лавров, которые направлены на слом ооноцентричной международно-правовой архитектуры и на ее подмену так называемым порядком, основанным на правилах.

В заключение Лавров добавил, что правила должны «вырабатываться не в узком кругу Вашингтона и его сателлитов в обход ООН, а в универсальных форматах с участием всех ключевых мировых игроков и на основе действующих общепризнанных норм международного права».