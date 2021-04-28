«Можно вынести целый букет заболеваний»: врач рассказал, как избегать укусов клещей в лесу

Весной в лесах России активизируются клещи, которые являются переносчиками множества заболеваний. Врач-дезинфектолог Николай Дубинин рассказал «Звезде» о том, как следует вести себя, чтобы избежать укусов этих неприятных насекомых.

«В Москве, в отличие от регионов, энцефалита нет, но клещи переносят множество других заболеваний. Вместе с клещом из леса или дачного участка можно вынести целый букет заболеваний. Главное, это болезнь Лайма - она опасна тем, что долго укрывается в организме и скрывается под маской различных кардиологических проблем», - рассказал врач.

При походе в лес следует надевать плотную, однотонную одежду и внимательно следить за тем, чтобы клещ не сел на нее. Если это произойдет, то имеется несколько минут до тех пор, как насекомое совершит укус. Также Дубинин посоветовал обрабатывать одежду специальными антиэнцефалитными средствами, которые продаются в аптеках.

Ранее сотрудник лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН Марина Кривошеина рассказала, что клещей можно подцепить не только в лесу, но и дома. По словам эксперта, это может произойти в том случае, если у человека есть домашнее животное.