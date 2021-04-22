Эксперт назвала места, где чаще всего обитают клещи

Клещей можно подцепить не только в лесу, но и дома. Об этом предупредила сотрудник лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН Марина Кривошеина. По ее словам, это может произойти в том случае, если у человека есть домашнее животное.

Эксперт посоветовала не гладить собак и кошек сразу после улицы.

«Если животное было слабо обработано, клещ на него попал, но не может укусить, он начинает искать другой источник пищи. Он может переползти на человека», - отметила Кривошеина.

Она рекомендовала купить для питомцев специальные капли от клещей, ошейники или спреи.

«Это наружные средства обработки от клещей. Они все действуют, если их применять по инструкции и следить за животным. Если животное попало под дождь, если животное искупалось - надо его повторно обработать. Особенно надо этим заниматься в апреле-мае. Где-то к середине июня клещей становится намного меньше, появляются они снова примерно во второй половине августа», - уточнила специалист.

Также она рассказала, как стоит одеваться людям.

«Нужно одеваться так, чтобы одежда была заправлена. Клещи поднимаются снизу вверх. У вас должны быть носки поверх брюк, футболка или рубашка заправлены в брюки обязательно. Периодически нужно смотреть, наползли на вас клещи или нет. Если вы идете в лес - лучше надевать резиновые сапоги, потому что это дополнительное защищенное пространство. Детям обязательно надо быть в головном уборе, потому что клещи поднимаются на небольшие кустики, откуда спрыгивают. Если ребенок маленький, они могут спрыгнуть ему на волосы, на голову», - отметила Кривошеина.

Помимо этого, есть специальные спреи, которые брызгаются на одежду и отпугивают клещей.

«После леса желательно всю одежду снять и осмотреть, переодеться. С детей нужно снять головные уборы, расчесать, проверить голову», - сказала эксперт.

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