«Отменять излишние барьеры»: какие темы обсуждались в ходе заседания Совета законодателей

Символично, что именно в исторических интерьерах Таврического дворца 115 лет назад прошло первое заседание Государственной думы. Приветствуя участников Совета законодателей, Владимир Путин поздравил их с Днем российского парламентаризма. В своем непродолжительном выступлении президент вновь остановился на ключевой теме своего недавнего послания Федеральному собранию - поддержка наиболее уязвимых слоев населения и семей с детьми.

«Этот новый, мощный, надеюсь, инструмент развития должен заработать на благо и в интересах людей, а значит, приоритетные направления для инвестиций, конкретные проекты должны определяться с учетом мнения граждан, которые проживают на той или иной территории. Прошу вас, уважаемые коллеги, как представительную власть, держать этот вопрос на особом, постоянном контроле, как и неукоснительное выполнение всех принятых решений в части социальной поддержки граждан, семей с детьми», - заявил президент.

Если послание президента Федеральному собранию - это прямое руководство к действию, наиважнейшие задачи, то заседание Совета законодателей - это обсуждение того, как эти задачи выполнить с учетом специфики каждого региона. И здесь, по мнению президента, многое будет зависеть от эффективной работы местных парламентов.

Главное правило - меньше правил. Формулу развития и поддержки региональных предпринимателей предложила Валентина Матвиенко. Председатель Совета Федерации призвала власти субъектов избавить бизнес от лишних проверок и административных барьеров.

«Нужно отменять излишние барьеры, на которые обращает внимание бизнес в ваших регионах, делать все очень быстро. Развитие предпринимательства, привлечение инвестиций. И задача поставлена четко и внятно. Построить завод под ключ в России должно быть быстрее, значительно выгоднее и проще, чем в других регионах мира. И точка. Вот на этом конкретном примере все акценты расставлены. По своему опыту, коллеги, знаю, ни один завод построили, если бы следовали всем правилам, минимум пять-семь лет, а ни один ответственный инвестор не будет замораживать средства на такой длительный период. А с нарушениями правил строили 2-2,5 года», - сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Главное, чтобы слова и обещания не расходились с делом. Этот тезис стал чуть ли не основным лейтмотивом заседания. Отдельно об этом говорил и президент. В преддверии очередных выборов в Государственную думу Владимир Путин попросил кандидатов и политические партии не давать россиянам невыполнимых обещаний.

«Вот мы говорим с вами постоянно: надо избегать популизма. Но в практике, к сожалению, это продолжается. И к сожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе и начала 90-х годов. Обещали все, что ни попадя, все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей. Результат - до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами. Если обещать невозможное, это что означает? Это порождает ожидания, которым не суждено быть сбывшимися, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны, раскачивать ее изнутри», - заявил Путин.

На предстоящих думских выборах глава государства призвал кандидатов к конкурентной борьбе, а избирателей - не обращать внимания на всевозможные подсказки извне.

«Уверен, что ответственные политические силы никому не позволят действовать подобным образом, а граждане России сами сделают свой выбор без услужливых и зачастую опасных, несущих раздор в обществе подсказок извне. Обновление российской власти может быть обеспечено только прямым, независимым волеизъявлением граждан нашей страны. Только они вправе решать, кто достоин представлять их интересы, разрабатывать и принимать законы, по которым живет страна», - отметил президент.

Не обошли стороной и тему коронавируса. На фоне вспышек инфекций по всему миру и прогнозируемой уже третьей волны COVID-19 по-прежнему остается открытым вопрос об источниках возникновения смертельно опасного вируса.

«Исходя из того, как сами Соединенные Штаты Америки молчат, можно сделать вывод один: что, совершенно очевидно, это связано с тем, что у них произошла какая-то утечка в тех лабораториях, которые они по всему миру взяли и насоздавали. Будет правильно правительству эти вопросы тоже поднять, пускай останавливают эти исследования, следствием которых, возможно, стал этот вирус, и думают о том, как компенсировать всем странам, которые от этого пострадали», - считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В современных реалиях противостоять пандемии может только массовая вакцинация, уверена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

«Мы говорим о достижении коллективного иммунитета. Это вакцинация населения. И конечно, мы особое внимание всех регионов обращаем на то, что в первую очередь должны быть вакцинированы люди старше 60 лет», - заявила Голикова.

Свой первый день рабочего визита в Санкт-Петербург Владимир Путин завершил вновь в исторических интерьерах, но уже Эрмитажа. Главному музею страны президент подарил комплект церковной утвари XIX века из позолоченного серебра, изготовленной по заказу императора Александра II.

Этот набор из приданого княгини Марии Александровны, дочери императора. Предметы были вывезены из России и оказались на антикварном рынке. После Второй мировой войны их приобрел американский коллекционер. Два года назад их выкупили и вернули на родину. В будущем эта коллекция станет частью отдельной выставки в стенах Государственного Эрмитажа.