Путин передал Эрмитажу набор церковной утвари княгини Марии Александровны

Президент России Владимир Путин передал музею Эрмитаж в Санкт-Петербурге набор серебряной церковной утвари, который являлся приданым великой княгини Марии Александровы, дочери Александра II.

Переданный комплект состоит из 16 предметов, включая блюдо для освящения хлебов и чашу для освящения воды. Также в комплекте имеются кропило, тарелочка для просфоры, дароносица, несколько крестов, подсвечники для жертвенника, кадило и другие изделия.

В ноябре прошлого года в Эрмитаже открылась выставка, посвященная российскому ювелиру Карлу Фаберже. В составе экспозиции можно увидеть подарочные и личные вещи монарших особ - диадемы, броши, браслеты, предметы быта и интерьера, которые располагались в жилых помещениях в императорских резиденциях, изделия, предназначавшиеся для дипломатических подарков.