Путин: в 90-е кандидаты обещали все подряд, до сих пор не можем расхлебаться

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал законодателей быть более ответственными по отношению к россиянам в ходе избирательной кампании и давать только выполнимые обещания. Об этом российский лидер заявил в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

«Обещали все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей. Результат - до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами. Если обещать невозможное - это что означает? Это порождать ожидания, которым не суждено быть сбывшимися, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны, раскачивать ее изнутри, вот что это означает», - заявил президент.

Также в ходе заседания Путин заявил, что национальные интересы страны играют для ее депутатов и сенаторов более значимую роль, чем их разные политические взгляды. Российский лидер также поблагодарил участников заседания Совета законодателей за бережное и уважительное отношение к парламентским традициям.