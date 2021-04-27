«Студентам на смех»: кардиолог оценил пользу от умеренного потребления алкоголя

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Рашад Абышев рассказал «Звезде», что в доказательной медицине нет данных, что употребление алкоголя в малых дозах полезно, а полный отказ может повысить риск инфаркта.

Специалист подчеркнул, что факторы инфаркта миокарда отмечаются у людей в группе старше 40-45 лет, которые уже могут иметь сопутствующие заболевания, провоцирующие увеличение риска. Так, алкоголь может играть пусковую роль, а может быть фактором, случайно сдвинувшим эту цепочку.

«Прямых доказательств не найдем нигде. Это только в формате лекции известных медиков, ученых можно услышать, что часто, но в малых порциях алкоголь безопасен и даже полезен. Посмешить юных абитуриентов», - сказал Абышев.

Ранее Александр Мясников заявил, что отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя (19 грамм чистого спирта) может привести к развитию инфаркта. В частности, получить их можно при употреблении 300 граммов пива, или 150 граммов вина, или 40 граммов крепкого алкоголя.

Ранее терапевт рассказал, почему боль в зубах и в эпигастриальной области живота может указывать на развитие инфаркта.