Врач назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя

Полный отказ от алкоголя может привести к развитию инфаркта. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Знаете, что еще официально входит в факторы риска для инфаркта? ... Отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Под малыми дозами алкоголя подразумевается 19 грамм чистого спирта - это 300 граммов пива либо 150 граммов вина либо 40 граммов крепкого алкоголя, уточнил Мясников.

Среди других факторов риска медик также упомянул возраст (после 50 лет для женщин и после 45 - для мужчин), наследственность в случае инфарктов, инсультов и других сосудистых заболеваний у родственников в возрасте до 50 лет, курение, повышение холестерина низкой плотности или понижение холестерина высокой плотности, повышенный уровень сахара или диабет, артериальную гипертонию, ожирение и отсутствие физической активности.

Ранее врач перечислил нетипичные признаки инфаркта.