«Без комментариев»: предположительно пострадавший от рук Александра Паля хоккеист отказался пояснять случившееся

Хоккеист Кевин Антипов, который предположительно может быть пострадавшим якобы от рук актера Александра Паля, отказывается комментировать сообщения о своем избиении, распространившиеся в СМИ. Сам он в данный момент находится в лечебном учреждении.

На все вопросы о своем состоянии или возможных причинах предполагаемого конфликта Антипов ответил: «Без комментариев». Однако, когда журналисты уточнили, когда он будет готов их все-таки дать, мужчина ответил: «Посмотрим».

Ранее в СМИ появились сообщения о якобы избиении, совершенном актером Александром Палем вместе с друзьями. По неподтвержденной информации, под горячую руку якобы попал бывший хоккеист ЦСКА Кевин Антипов, в результате инцидента получивший перелом нижней челюсти и другие травмы. Через несколько дней Паль в отделении МВД отказался давать показания.