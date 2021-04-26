СМИ: Александр Паль отказался давать показания в полиции

Якобы избивший бывшего хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова актер Александр Паль отказался давать показания в полиции. По информации СМИ, в ходе допроса артист воспользовался статьей 51 Конституции России.

В отделении МВД Паль находился вечером 25 апреля, после чего был отпущен. По факту произошедшего в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ - «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», пишет Baza.

Ранее актер заявил, что впервые слышит о произошедшем и не имеет никакого отношения к избиению хоккеиста. Как сообщалось в СМИ, инцидент произошел 23 апреля. В результате нападения Антипов получил травмы различной степени тяжести, в частности перелом нижней челюсти.