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СМИ сообщают о возбуждении уголовного дела против Александра Паля

Егор Левин
09:33 26.04.2021
По предварительной информации, производство начато по статье 115 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
СМИ сообщают о возбуждении уголовного дела против Александра Паля
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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В СМИ появилась информация о возбуждении уголовного дела против актера Александра Паля, предположительно избившего экс-хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова вместе со своими друзьями. По предварительной информации, инициировано производство по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Официального подтверждения информации от правоохранительных органов на данный момент не поступало. О возбуждении уголовного дела сообщает сайт «360».

Сам Паль ранее опровергал информацию о своей причастности к случившемуся и якобы последующем задержании. Актер заявлял, что впервые слышит об этом, агент Паля также не подтверждала сообщения.

Ранее в СМИ появились сообщения о якобы избиении Палем и его товарищами бывшего хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. По данным изданий, инцидент произошел 23 апреля, и в результате него спортсмен получил тяжелые травмы, в числе которых - перелом нижней челюсти.

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