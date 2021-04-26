Предполагаемая драка с участием Паля попала на видео

Предполагаемая драка, в которой мог принять участие актер Александр Паль, попала на видео. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная неподалеку от места происшествия.

На снятых кадрах изображен предполагаемый конфликт актера и бывшего хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. В ролике видны несколько мужских силуэтов, двигающихся вокруг припаркованного темного автомобиля. Один из них вышел из него в то время, как два других уже были снаружи. Через некоторое время мужчины двинулись в сторону пешеходной части, а автомобиль сдал назад. Низкое качество записи не позволяют увидеть дальнейшее развитие событий.

Официального подтверждения того, что Александр Паль является фигурантом инцидента, на данный момент нет. По предварительной информации, в результате инцидента спортсмен Кевин Антипов якобы получил перелом нижней челюсти и другие травмы. Утверждается, что после происшествия Паль в отделении МВД отказался давать показания, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.