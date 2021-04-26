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«Могу сказать только хорошее»: режиссер Сегал позитивно отозвался об Александре Пале

Егор Левин
11:20 26.04.2021
Деталями о якобы произошедшем инциденте Михаил Сегал не располагает.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Кинорежиссер и сценарист Михаил Сегал, не так давно снявший актера Александра Паля в одном из своих фильмов, не смог сказать об артисте ничего негативного. Сегал отозвался о нем в исключительно положительном ключе.

«О Пале я могу сказать только хорошее и охарактеризовать его с самой лучшей стороны, вот и все. Как человека умного, спокойного и интеллигентного. Это что касается характеристики, а деталей по произошедшим событиям у меня нет», - сказал режиссер в беседе со «Звездой».

Ранее в СМИ появились сообщения о якобы избиении, совершенном Палем вместе с друзьями. По неподтвержденной информации, под горячую руку якобы попал бывший хоккеист ЦСКА Кевин Антипов, в результате инцидента получивший перелом нижней челюсти и другие травмы. Через несколько дней в отделении МВД актер отказался давать показания, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

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