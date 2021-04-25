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В Роскосмосе раскрыли особенности нового модуля для российской орбитальной станции

Ян Брацкий
04:54 25.04.2021
На модуле заменят стыковочный агрегат и доработают системы управления, навигации, связи, телеметрии и многое другое.
В Роскосмосе раскрыли особенности нового модуля для российской орбитальной станции
© Фото: roscosmos.ru
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Новый научно-энергетический модуль (НЭМ) для Международной космической станции (МКС) оборудуют дополнительными каютами и бортовыми системами, после чего он сможет использоваться в составе российской орбитальной станции. Ранее сообщалось, что Москва планирует покинуть проект МКС к 2025 году и начать сооружать на орбите российскую станцию. Первым модулем для нее и станет новый НЭМ, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы Роскосмоса.

Специалистам предстоит адаптировать новый модуль для запусков на ракете-носителе «Ангара-А5М» с космодрома Восточный. Вместе с этим, на модуле заменят стыковочный агрегат и доработают системы управления, навигации, связи, телеметрии и многое другое. На доработку НЭМ у экспертов уйдет полтора - два года, после чего начнется строительство российской космической станции. На первом этапе, с 2025 по 2030 годы, будут запущены целевой и производственный модули и специальная платформа для обслуживания космических аппаратов.

Будущая станция разместится на солнечно-синхронной орбите, благодаря чему ее солнечные батареи будут всегда освещены. Обращенную к Земле сторону станции оснастят специальным оборудованием - от оптического до радиолокационного, противоположную сторону - системами мониторинга космического пространства. Экипаж не будет постоянно находиться на станции. На орбиту периодически будут прибывать от двух до четырех космонавтов. Запуски планируется осуществлять с космодромов Байконур и Восточный.

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