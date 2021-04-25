Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач объяснил неожиданную опасность полного отказа от алкоголя

Вадим Синицын
04:14 25.04.2021
Абсолютный отказ от алкоголя ведет к повышению риска инфаркта. Речь идет о потреблении малых доз спиртных напитков.
Врач объяснил неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Абсолютный отказ от употребления алкоголя является официальным фактором риска для инфаркта. Об этом заявил врач Александр Мясников.

«Знаете, что еще официально входит в факторы риска для инфаркта?.. Отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя», - рассказал врач в эфире канала «Россия 1».

Мясников подчеркнул, что речь именно о малых дозах алкоголя. К таким относятся порции напитков, где содержится около 19 грамм чистого спирта – например, 300 грамм пива, 150 граммов вина или 40 грамм крепкого алкоголя.

К другим факторам риска инфаркта относятся курение, проблемы с холестерином, повышенный сахар или диабет, низкая физическая активность и лишний вес.

Ранее Мясников назвал тип жира, который несет наибольшую опасность для человека. Речь идет об отложениях в области живота. Он ведет к резистентности, нечувствительности к инсулину и риску развития диабета.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
02:32 В стране и мире
Видео
Огромный провал: опубликованы кадры с места схода грунта в Нижегородской области
01:49 В стране и мире
Россиянам пообещали аномально холодную погоду
01:08 В стране и мире
Десятки жертв: в больнице для больных COVID-19 в Багдаде прогремел взрыв
01:07 В стране и мире
Посол США вызван в МИД Турции после слов Байдена о геноциде армян
00:04 В стране и мире
Греция освободила россиян от карантина при наличии ПЦР-теста и сертификата о вакцинации
Популярное
Популярное
Названа главная ошибка при приготовлении шашлыка
Видео
Через брод и колючую проволоку: как проходит «Гонка Героев» в Подмосковье
Видео
Второе выступление в новом сезоне: какие песни представят участники «Новой звезды»
Ученые рассказали, как вернуть обоняние после коронавируса
Мясников назвал самый опасный жир в теле человека
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется весенняя погода
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.