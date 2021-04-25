Врач объяснил неожиданную опасность полного отказа от алкоголя

Абсолютный отказ от употребления алкоголя является официальным фактором риска для инфаркта. Об этом заявил врач Александр Мясников.

«Знаете, что еще официально входит в факторы риска для инфаркта?.. Отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя», - рассказал врач в эфире канала «Россия 1».

Мясников подчеркнул, что речь именно о малых дозах алкоголя. К таким относятся порции напитков, где содержится около 19 грамм чистого спирта – например, 300 грамм пива, 150 граммов вина или 40 грамм крепкого алкоголя.

К другим факторам риска инфаркта относятся курение, проблемы с холестерином, повышенный сахар или диабет, низкая физическая активность и лишний вес.

Ранее Мясников назвал тип жира, который несет наибольшую опасность для человека. Речь идет об отложениях в области живота. Он ведет к резистентности, нечувствительности к инсулину и риску развития диабета.