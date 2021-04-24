Мясников назвал самый опасный жир в организме

Жир в области живота является самым опасным в организме. Об этом рассказал доктор и популярный телеведущий Александр Мясников. С его слов, выпирающий живот является предвестником возможных тяжелых заболеваний.

«Потому что это не только наружный жир, это сальник. Это ведет к резистентности, нечувствительности к инсулину, диабету и так далее, а если человек равномерно покрыт жиром, это не так опасно», - уточнил врач в эфире телеканала «Россия 1».

Сальник, о котором рассказал Мясников, представляет собой протяженную складку внутренностей брюшины, в которой расположены крупные кровеносные сосуды и соединительная ткань.