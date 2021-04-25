СК РФ: подозреваемый в отравлении детей хлором под Пензой был пьян

Заместитель директора детско-юношеской спортивной школы, выступающий подозреваемым по делу об отравлении 21 ребенка во время тренировки в бассейне в Нижнем Ломове, находился в на рабочем месте в нетрезвом состоянии. Соответствующую информацию сообщили в региональном управлении СК РФ.

Согласно версии следствия, пьяный мужчина влил в емкость фильтровального оборудования не предназначенную для этого кислоту, которая вступила в реакцию с находившимся там хлором. В результате реакции хлор испарился и через вентиляцию дошел до помещения с занимающимися плаванием детьми и их тренером.

Бассейн «Волна», в котором случился инцидент, временно закрыт. В связи со случившемся в Пензенской области проводятся проверки бассейнов, работающих с тем же оборудованием, что было установлено на месте происшествия.

Ранее правоохранительными органами был задержан предполагаемый виновник отравления школьников в бассейне. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование данного уголовного дела на собственный контроль.