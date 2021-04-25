Глава СК РФ взял на контроль дело об отравлении детей под Пензой

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об отравлении школьников хлором в бассейне в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

Отмечается, что Бастрыкин отдал поручение руководству областного управления доложить о ходе расследования дела, возбужденного по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Врио главы региона Олег Мельниченко, в свою очередь, рассказал, что состояние детей, отравившихся хлором в бассейне в Нижнем Ломове, врачи оценивают как стабильное. Содержание кислорода в крови несовершеннолетних приведено в норму.

Всего в больницы Пензы, по словам Мельникова, были доставлены восемь детей, остальных ребят отвезли в Нижнеломовскую межрайонную больницу.

Согласно предварительным данным, 24 апреля во время занятий плаванием 21 несовершеннолетний 2004–2013 годов рождения получил отравление хлором различной степени тяжести. В связи с инцидентом правоохранительные органы возбудили уголовное дело.