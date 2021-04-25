Под Пензой задержали подозреваемого в отравлении детей хлором в бассейне

В Пензенской области задержали подозреваемого по делу об отравлении детей хлором в бассейне. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших отравление хлором детей в бассейне Нижнего Ломова (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), следствием задержан заместитель директора МБОУ ДО ДЮСШ Нижнеломовского района», - заявили следователи.

ЧП произошло накануне. После посещения бассейна отравились более 20 детей 2004-2013 годов рождения. Они находятся в больнице.

«В настоящее время выполняются следственные действия с участием подозреваемого, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», - уточнили в СК.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления детей в бассейне в Нижнем Ломове Пензенской области. Расследование на контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.