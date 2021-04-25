Сборная России победила в общекомандном зачета чемпионата Европы по борьбе
Россияне завоевала 13 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали.
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
Российские спортсмены завоевали 22 медали на чемпионате Европы по спортивной борьбе. По итогам соревнований сборная России заняла первое место в общекомандном зачете. Турнир проходил в Варшаве.
На втором месте расположилась команда Турции, на третьем – сборная Украины.
Ранее российские борцы греко-римского стиля Сергей Емелин и Муса Елоев завоевали золотые медали на чемпионате Европы.