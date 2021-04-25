Спорт Российский борец Евлоев взял золото на чемпионате Европы Вадим Синицын В финальной встрече в весовой категории до 97 килограммов россиянин победил венгерского борца Балажа Кишша. © Фото: Владислав Воднев РИА Новости Читайте нас на: Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев получил золотую медаль на чемпионате Европы в Варшаве. В финальной встрече в весовой категории до 97 килограммов россиянин победил венгерского борца Балажа Кишша. Схватка закончилась со счетом 8-0 в пользу Евлоева. Бронзовые медали заслужили белорус Николай Стародуб и выступающий за Италию борец Николоз Кахелашвили. Ранее стало известно, что российский борец Сергей Емелин завоевал золотую медаль на чемпионате Европы. Спортсмен, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, в финальной схватке победил турка Керема Камаля со счетом 4:1. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика